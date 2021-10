Bpost va réunir colis et courrier sous le même toit

Une information guère démentie par bpost, dont les règles de communication liées à la cotation en Bourse et le dialogue avec les représentants du personnel empêchent de confirmer officiellement le projet. "Ce rapprochement est devenu nécessaire pour éviter tout choc social" explique toutefois une source interne. "Il va falloir transférer vers l'activité colis le personnel qui deviendra excédentaire dans le courrier, suite à la baisse des volumes. C'est un processus qui est lancé et qui va se mettre en place petit à petit. On prépare les quinze ans qui viennent . Tout cela va se faire en prenant le temps, afin de conserver les compétences."

Les syndicats l'avaient eux-mêmes suggéré

Du côté des organisations syndicales, les premières réactions au projet de fusion sont positives. À la CGSP (socialiste) comme à la SLFP (libéral), on juge le projet favorablement . À la CSC Transcom (chrétien), on approuve aussi la fusion, mais on déplore l’absence de communication.

Amazon reste une menace

"Le dernier point est plus inquiétant, poursuit Eric Loones: Amazon." Le groupe américain "avait déjà laissé entendre qu'il voudrait créer une structure de distribution propre en Belgique. On comprend qu'il veuille s'assurer les services de plus d'un partenaire de distribution, mais ce qui nous inquiète est qu'il s'accorde avec d'autres sous-traitants dans les zones les plus densément peuplées, là où c'est le plus rentable pour eux. Dans certains centres de tri de bpost, Amazon représente jusqu'à 30% des colis traités. Si bpost perdait ces volumes, cela aurait un impact sur ses principaux centres de tri, Bruxelles, Anvers, Charleroi et Gand, et au-delà sur ses bureaux dans ces zones."