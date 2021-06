Deal logistique à un milliard en route pour les Boël et les Spoelberch

Cobepa et Sofina ont réalisé un premier tri parmi les candidats acquéreurs du géant du transport de boissons alcoolisées Hillebrand. L'opération devrait dépasser le milliard d'euros.

Fondé en 1844, le groupe allemand Hillebrand est spécialisé dans les services logistiques pour le secteur des boissons alcoolisées . Véritable géant, il transporte les marchandises de ses clients principalement par bateau et a réalisé l'an dernier un chiffre d'affaires de 1,4 milliard d'euros .

En avril , nous évoquions sa mise en vente . Depuis , une poignée de candidats ont été selectionnés pour un prochain tour d'offres. Selon l'agence de presse Reuters, les heureux élus ne seraient autres que le géant du private equity CVC , Onex , Rhone et Lindsay Goldberg . Ces noms ne nous ont pas été confirmés.

Bonne nouvelle pour Cobepa et Sofina

Pour autant, il nous revient que les appétits se seraient matérialisés via des offres à près de 13 fois l'excédent brut d'exploitation (ebitda). Quand on sait que le géant du transport de boissons alcoolisées table sur un ebitda de quelque 120 millions d'euros cette année, cela signifie que l'on parle ici d'une opération qui pourrait monter à 1,5 milliard d'euros. Ce qui est évidemment une bonne nouvelle, notamment pour les investisseurs belges Cobepa et Sofina à bord.