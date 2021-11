Jean-Paul Van Avermaet face à la justice américaine en décembre

Les ennuis de Jean-Paul Van Avermaet ne sont pas terminés. L'ancien patron de bpost va devoir répondre aux questions de la justice américaine le mois prochain. Sa comparution s'effectuera à distance. Il est inculpé pour entente sur les prix dans le secteur du gardiennage . Les faits remontent à l'époque où le prévenu était directeur de G4S pour la Belgique, la France, le Luxembourg et le Maroc.

Dans ce dossier, G4S a plaidé coupable et a versé un montant de 15 millions de dollars à titre de proposition transactionnelle

Nommé CEO de bpost début 2020, Jean-Paul Van Avermaet avait été contraint de rendre sa démission un an plus tard, sa position n'étant plus tenable à la suite des poursuites engagées contre lui.