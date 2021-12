L’action bpost? Du "dead money", estime Berenberg

Tout comme Telenet la semaine dernière , bpost vient de perdre, aujourd’hui, la confiance de son plus grand fan parmi les brokers qui suivent la valeur. Berenberg a sorti, en effet, l’action de sa liste d’achat et a réduit son objectif de cours à 9 euros, contre 11,85 euros avant. C’est désormais Kepler Cheuvreux (11,5 euros) qui prend la tête des "bulls".

Mauvais élève de la classe

"L’action est bon marché, mais nous pensons que cela prendra du temps à la nouvelle direction pour rétablir la confiance", résume William Fitzalan Howard , de chez Berenberg. Il rappelle que malgré le coup de pouce lié à la pandémie, bpost a considérablement sous-performé ses pairs au cours des deux dernières années enregistrant une forte rotation de la direction et plusieurs résultats décevants.

Il suffit effectivement de jeter un coup d’œil dans le rétroviseur boursier pour constater, qu’au cours des 24 derniers mois, l’action bpost a chuté de 33% , alors que, par exemple, son concurrent PostNL s’est envolé de 87% . Depuis le début de l’année, la première s’est contractée de 17% et la seconde a bondi de 35%.

"À plus long terme, il y a encore du potentiel, reconnaît l’analyste, mais nous pensons que les actions pourront rester de l’argent mort (dead money) pendant un certain temps".

Trois facteurs

Au vu des résultats inégaux du groupe depuis 2016, Berenberg estime que les investisseurs ne paieront pas pour ces initiatives avant qu’elles ne deviennent plus tangibles.

L’opérateur postal et logistique prévoit une restructuration majeure au cours des prochaines années afin de réorganiser ses divisions, de combiner ses réseaux belges et de supprimer un quart des frais généraux. L’analyste salue ces initiatives, mais le changement ne sera pas facile. Au vu des résultats inégaux du groupe depuis 2016, il estime que les investisseurs ne paieront pas pour ces initiatives avant qu’elles ne deviennent plus tangibles.