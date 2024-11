Deux dirigeants de bpost Belgique font défection

Ces départs interviennent alors que bpost va bientôt entamer sa période la plus chaude de l'année, le mois de décembre étant synonyme de fêtes, de vœux et de cadeaux, donc d'un surcroît de lettres et surtout de colis. Elle a lieu aussi alors que le groupe est en pleine transformation, avec entre autres le rachat du Français Staci et la reconfiguration de la distribution des journaux et magazines.