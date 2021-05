Un directeur de l'IBPT brigue la direction de l'UPU

L'Institut belge des postes et services de télécommunications (IBPT) lance un appel aux candidats pour remplacer un membre démissionnaire de son conseil. Un peu hâtivement, on en a conclu qu'un des quatre membres de l'organe qui dirige le régulateur avait remis sa démission et que son poste était donc à pourvoir. Il ne s'agit que de constituer une liste de réserve, nous explique-t-on à l'Institut. Une saine pratique, que le régulateur appliquait par le passé et qu'il a décidé d'activer à nouveau... Une bonne idée, en effet, qu'on pourrait d'ailleurs recommander à d'autres régulateurs, comme la Creg (énergie) par exemple, où le problème du remplacement des membres dirigeants (de la présidence, notamment) n'a pas toujours été un long fleuve tranquille. Mais pourquoi maintenant?