Automation & Robotics transmis à ses employés

Les fondateurs du leader mondial du contrôle des verres ophtalmiques passent la main à leurs employés. Un partage de valeurs autant que du capital.

Automation & Robotics, le nom qui sonne comme celui d'un producteur d'humanoïdes de science-fiction, n'est certes pas vraiment connu du grand public. Pourtant, il s'agit d'une de ces entreprises belges leaders mondiales dans leur secteur, mais trop souvent mal connues en Belgique. Fondée au début des années 80, par Christian Closset et ses associés, Automation & Robotics est devenu l'acteur majeur au niveau mondial dans le contrôle des verres ophtalmiques.

L'entreprise, présente aux États-Unis, au Brésil, en Chine et en Thaïlande affiche aujourd'hui un chiffre d'affaires de 22 millions d'euros, quasi exclusivement à l'exportation. "C'est un marché de niche, très pointu, mais qui offre encore de très importantes perspectives, notamment dans les lunettes connectées développées par les géants des Gafa", pointe Closset. Et, pour assurer son leadership, AR consacre près de 10% de son chiffre d'affaires annuel à la recherche et au développement.

Employee buy out

Depuis 2019, les actionnaires historiques d'Automation & Robotics, Christian Closset, et deux de ses directeurs, ont initié un programme de cession de leur entreprise aux employés. "Nous avons toujours eu une conception très participative de la gestion de l'entreprise", précise Closset, qui détient la majorité du capital avec sa famille. Depuis les années 90, la société tient ce qu'elle appelle les "dialogues stratégiques", journées de mise au vert créative où l'essentiel des employés peuvent discuter des options stratégiques et du futur de l'entreprise.

"J'ai reçu pas mal de propositions de rachat de l'entreprise, industrielles ou financières. Mais aucune ne pouvait me garantir le maintien de l'activité à Lambermont." Christian Closset Actionnaire de référence de Automation & Robotics

"J'ai reçu pas mal de propositions de rachat de l'entreprise, industrielles ou financières. Mais aucune ne pouvait me garantir le maintien de l'activité à Lambermont, le berceau de l'entreprise. C'est une condition sine qua non pour nous", assure encore Closset. Et à lire les valeurs fondatrices de l'entreprise, ce souci du long terme n'est pas qu'une expression de façade. "Le respect, le pardon et la confiance des uns vis-à-vis des autres constituent nos valeurs fondatrices. L’épanouissement de toutes les parties intéressées prime sur la génération de profit à tout prix", énonce Closset.

En 2019, les fondateurs ont donc restructuré le capital de l'entreprise. La SRIW y est entrée à hauteur de 25%, pour une durée de 11 ans, "en tant que garant de la continuité mais aussi pour accompagner la transmission de l'entreprise", précise Sabine Colson, responsable de la cellule de transmission au sein de la SRIW.

93 employés Grâce à un prêt octroyé par les fondateurs et via des primes exceptionnelles, quelque 93 membres du personnel sur les 110 que compte l'entreprise en Belgique ont pu acquérir 20,8% du capital.

L'invest wallonne a en effet développé une cellule ad hoc pour conseiller les entreprises dans le processus de transmission, en cas d'actionnaire principal vieillissant, pour l'externalisation de filiales ou d'activités, ou encore dans le cadre d'un litige entre actionnaires. Cette activité vise les sociétés de plus de 1 million d'ebitda et de 25 équivalents temps plein au moins, pour se distinguer de la Sowaccess qui offre un service similaire aux plus petites sociétés. La SRIW a ainsi accompagné de tels processus aux Ateliers Cerfontaine, chez AMB Ecosteryl ou encore chez Spantech.

Partenaires

Aux côtés des actionnaires historiques et de la SRIW, AR Partners accueille les employés de la maison. Grâce à un prêt octroyé par les fondateurs, remboursable en 10 ans, et via des primes exceptionnelles, quelque 93 membres du personnel sur les 110 que compte l'entreprise en Belgique ont pu acquérir 20,8% du capital. Seules conditions pour en devenir associé: avoir au minimum un an d'ancienneté et ne pas être pensionné depuis plus de 5 ans. Aucun des partenaires ne pourra détenir plus de 12,5% de la structure.

"Je considère que les employés ont autant créé la société que moi. Il est donc juste qu'ils s'y retrouvent." Christian Closset Actionnaire de référence de Automation & Robotics

Les actionnaires historiques céderont progressivement leurs parts à AR Partner afin que cette structure et la SRIW détiennent la majorité du capital d'ici fin 2022 et que AR Partners devienne le seul actionnaire en 2029 lors de la sortie de la SRIW. D'ici là, Christian Closset compte par ailleurs faire don d'une partie de son capital aux employés, "mais il faut encore trouver la bonne formule fiscale pour rendre cette opération possible", explique-t-il au ministre wallon de l'Économie, Willy Borsus, assez impressionné. "Je considère que les employés ont autant créé la société que moi. Il est donc juste qu'ils s'y retrouvent."

Sous le regard des "trois sages", un nouveau comité de direction s'est mis en place, sous la direction de Laurent Provost. Cet ex-Saint-Gobain prendra ses fonctions en 2022. "Et il attendra un an avant de devenir actionnaire de l'entreprise, comme tout le monde", avertit Closset.