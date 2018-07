Comptables et experts-comptables bientôt fusionnés

Les comptables, experts-comptables et conseillers fiscaux dépendront bientôt d’un seul et même institut: l’ICE (Institut des conseillers fiscaux et des experts-comptables), qui va naître de la fusion de l’IEC (Institut des experts-comptables et des fiscalistes agréés) et de l’IPCF (Institut professionnel des comptables et fiscalistes agréés). Le projet de loi relatif aux professions d’expert-comptable et de conseil fiscal, porté par le ministre de l’Economie Kris Peeters (CD&V) et le ministre des Classes moyennes Denis Ducarme (MR) sera en effet examiné vendredi prochain en conseil des ministres. Il ne ferait l’objet d’aucune tension particulière au sein du gouvernement.