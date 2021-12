Créer un déclic par l'entrepreneuriat

YouthStart forme les jeunes à l'entrepreneuriat en mal d'insertion professionnelle en 8 jours. Le temps de devenir entrepreneur de sa propre vie.

On les appelle les Neets, dans un acronyme franglais, ces jeunes qui se retrouvent en marge de la société parce que sans diplôme, sans formation et sans emploi. "Ils ont certainement plein de bonnes raisons de se retrouver dans cette catégorie de personnes: décrochage scolaire, situation familiale, environnement social... Mais peu importe le parcours, tout le monde a du talent à exprimer", estime Bart De Bondt, CEO de YouthStart Belgique.

Et pour faire exploser ces talents, YouthStart propose des formations à ces jeunes Neets. Pas des formations à un métier ou à une compétence spécifique, mais à l'entrepreneuriat. Le concept vient des États-Unis et existe depuis près de 25 ans. Il a essaimé dans une bonne quinzaine de pays, dont la Belgique. "La formation à l'entrepreneuriat vient souvent en fin de cursus, comme une cerise sur le gâteau d'un parcours complet. Du coup, elle n'est pas proposée à des jeunes déscolarisés ou qui ne trouvent pas leur voie", analyse De Bondt. "Nous prenons le problème à l'envers. L'activation de ces jeunes leur permettra de retrouver la stabilité qui leur manque."

"Nous cherchons à déclencher chez les jeunes quelque chose qui va les remettre en contact avec la société. Devenir entrepreneur de leur propre vie." Lena Debue Administratrice de YouthStart

Le concept repose sur huit jours de formation interactive, très pratique, étalés sur trois semaines. "Pas de cours ex-cathedra, mais un business case dont les jeunes choisissent eux-mêmes le thème", ajoute Lena Bondue, qui a importé le concept en Belgique il y a plusieurs années. "On ne leur impose rien, si ce n'est d'être présent aux huit jours de formation."

Taux de réussite

YouthStart affiche un taux de réussite de l'activation de 73% des participants après la formation et de 90% cinq ans après. "L'objectif n'est pas de faire des quelque 1.000 jeunes que nous formons chaque année de futurs patrons de PME ou des indépendants. Mais de déclencher quelque chose qui va les remettre en contact avec la société. Devenir entrepreneur de leur propre vie." Effectivement, une infime minorité lance son activité professionnelle en sortant de cette formation. La grande majorité reprend des études ou trouve un boulot. "Nous visons à leur redonner confiance en eux et à les autonomiser", note encore De Bondt.

34.000 euros Selon les chiffres du Bureau du plan, un jeune non activé coûte 34.000 euro par an à la communauté.

Le programme de Youth Start a fait ses preuves en termes d'activation et d'insertion. Reste la question épineuse de son financement. Il repose essentiellement sur le sponsoring d'entreprises soucieuses de leur responsabilité sociétale. "Malheureusement, nous ne sommes généralement pas éligibles aux appels d'offres des services publics régionaux qui gèrent l'emploi et la formation", regrette De Bondt. En cause, la longueur de la formation: huit jours, c'est considéré comme trop peu au regard de ces organismes, malgré les résultats affichés par YouthStart en termes d'activation.

"Selon les chiffres du Bureau du plan, un jeune non activé coûte 34.000 euros par an à la communauté. Que veut-on? Rendre les jeunes dépendants durant deux ans de formation sans garantie de résultat, ou les rendre indépendants après huit jours de formation?", s'interroge De Bondt. Le patron de YouthStart Belgique va plus loin encore. "Il y a un blocage idéologique auprès de certains partenaires sociaux, qui refusent simplement l'idée d'une formation au management sous prétexte de visées soi-disant capitalistes. Loin de nous l'idée de faire de nos participants des capitalistes en puissance. Nous proposons une autre manière d'apprendre. Nous cherchons à raviver le réflexe de se prendre en charge."

"Il y a un blocage idéologique auprès de certains partenaires sociaux qui refusent simplement l'idée d'une formation au management sous prétexte de visées soi-disant capitalistes." Bart De Bondt CEO de YouthStart