Deloitte a engagé 1.100 personnes en Belgique et en cherche 1.000 de plus

Le bureau-conseil Deloitte Belgium a de nouveau enregistré une forte croissance de ses revenus lors de son dernier exercice bouclé fin mai, avec un chiffre d’affaires en hausse de 11%, et ce sans acquisition: rien que de la croissance organique. Ainsi, comme c’est devenu une habitude ces dernières années, le bureau belge du réseau Deloitte continue d’engager à grande échelle. Sur les derniers douze mois (au 31 mai 2019), il a recruté 1.106 collaborateurs, ce qui a porté son effectif total à 4.400 personnes. Et pour l’exercice 2019-2020, il prévoit d’en séduire mille de plus. "À côté des diplômes classiques comme les économistes et les juristes, nous recherchons de plus en plus de profils ‘STIM’, un acronyme pour: sciences, technologies, ingénierie, mathématiques, souligne le CEO Piet Vandendriessche. Il n’y en a pas de trop sur le marché! Et l’exercice est encore rendu plus difficile par notre souci d’équilibrer les genres: dans les universités, l’équilibre filles-garçons dans ces matières est rarement atteint."