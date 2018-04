HNA Group se déleste dans l'urgence et le désordre

HNA Group, puissant conglomérat chinois fondé en 2000 et actif sur le segment du transport et du voyage, se déleste pour l’instant d’importants actifs immobiliers (hôtels et terrains), notamment à Hong Kong, Sidney et New-York. Là, il vient de céder un immeuble sur Park Avenue acheté plus de 2 milliards de dollars il y a un an à peine. Suite à d’importants problèmes de liquidités, sa dette actuelle atteindrait plus de 100 milliards de dollars.