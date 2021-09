KPMG veut son quota de travailleurs issus de familles modestes

Tout est parti d'une visio-conférence sur Zoom, à l'hiver dernier. Celui qui était encore président de KPMG, Bill Michael, s'exprimait devant 1.500 employés, et a lâché une phrase concernant les processus de recrutement, qui allait provoquer l'émoi et le forcer à démissionner: " Le biais inconscient, ça n'existe pas. Chaque formation qui a été mise en place pour lutter contre des biais inconscients n'a rien amélioré . À moins de vous y intéresser au préalable, vous n'allez pas penser différemment."

Initiative inédite dans la City

Une épineuse classification

La chasse aux biais inconscients est en marche

"Les habitudes, les processus existants et les biais inconscients façonnent notre compréhension de ce qui se passe, ce qui peut nous amener à négliger certains problèmes ou trop insister à vouloir les corriger. La data peut révéler des vérités irréfutables, faire passer une conversation basée sur des opinions et croyances en une conversation basée sur des faits ."

Reste à savoir si cette approche purement analytique ne risque pas, au final, de vider de leur substance ces interactions libres et spontanées qui effacent progressivement les différences et permettent une compréhension fine de la singularité de tout un chacun. Par ailleurs, KPMG n'a pas communiqué sur la mise en place de garde-fou, afin d'éviter l'exploitation de ces données sensibles et toujours plus détaillées à des fins autres que la recherche de la diversité.