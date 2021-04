La Smala, une famille pour accompagner les entrepreneurs

L'idée est née quelques mois avant le déclenchement de la crise sanitaire mais elle n'a sans doute jamais été aussi cruciale qu'actuellement, estiment les fondateurs de La Smala. Drôle de concept que cette "famille" d'entrepreneurs réunis en coopérative avec pour objet et pour but d'avoir un "impact sur la société". Concrètement, il s'agit de permettre à 100 entrepreneurs de poser des choix stratégiques et opérationnels pour créer de la valeur humaine, écologique, économique et de collaboration (soit les 4P communément identifiés pour assurer la durabilité des entreprises: People, Planet, Profit et Partnership).