La responsabilité des administrateurs sera mieux couverte

Le gouvernement a donné vendredi dernier son feu vert à la réforme du code des sociétés. Objectif du ministre de la Justice Koen Geens (CD&V): simplifier, clarifier et flexibiliser. Le Code des sociétés avait besoin d’un lifting. Beaucoup de dispositions ne répondaient plus aux nécessités de la vie des affaires et certaines réglementations étaient confuses et disparates.