Le Wikipédia de la législation africaine Afriwise lève un million d'euros

Pour faire sens d'un système juridique souvent complexe sur le continent africain , Afriwise propose une plateforme centralisée et à jour des législations en place , agrémentée de questions-réponses et d'analyses pratiques fournies par des conseillers de haut niveau.

Vers huit nouveaux marchés

Deux nouveaux actionnaires montent à bord - et au board -, en la personne de Jacques Emsens et Christophe de Limburg Stirum. Le premier siège au conseil de Sofina et de l'Union financière Boël, après avoir été administrateur du géant mondial de l'extraction de sable Sibelco notamment; le second s'est fait une place au conseil des Carrières du Hainaut dans la foulée du passage en mains étrangères du leader européen de l'extraction de pierre bleue.