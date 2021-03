Le joaillier de la couronne Wolfers se cherche un nouveau souffle

Touché par la crise et des mouvements internes, le célèbre orfèvre devenu joaillier réfléchit à son avenir. Une cession n'est "pas exclue".

Wolfers, coquille vide? La question pourrait se poser après le départ de la directrice commerciale, Cindy Lecomte, qui a lancé courant du mois sa propre société de conseil en joaillerie, Gatsby and Me. Après tout, le célèbre joaillier ne compte aujourd'hui plus qu'un seul artisan en ses murs.