MicroStart lance un microcrédit d'urgence

Elle a prévu un différé de remboursement de trois mois, maximum, pour chaque nouveau microcrédit. Et elle a lancé un nouveau dispositif baptisé "mS Express": développé avec le soutien de Funds For Good, qui finance des personnes en situation précaire désirant lancer un projet d'entreprise, cet instrument vise à financer rapidement des besoins de trésorerie. Il permet aux entrepreneurs de bénéficier d'un crédit jusqu'à 2.000 euros, sans garantie, augmenté d'un prêt d'honneur "Funds fur Good" de 1.000 euros, sans garantie ni intérêt. On pourra l'obtenir très vite, puisque microStart s'engage à donner une décision dans les 48 heures.