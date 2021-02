Nivelinvest change de nom pour affirmer son ancrage brabançon

Si Nivelinvest pouvait prêter à confusion sur le périmètre d'activité de l'invest régional brabançon, son nouveau patronyme n'en souffrira aucune: Invest.BW. On ne peut plus clair. "Une manière de mieux définir notre mission, investir pour toutes les PME sur l'ensemble du Brabant wallon ", précise Pierre Mottet, fondateur d'IBA, qui assure la direction du véhicule ad interim depuis 2 ans.

Doubler ses moyens

Pour renforcer encore son identité brabançonne, Invest.BW compte aussi ouvrir et renforcer son capital avec l'apport d'investisseurs et d'entrepreneurs de la province. "Notre volonté est de doubler notre capacité de financement. Actuellement, nous disposons d'une force de frappe de près de 20 millions d'euros", explique encore Mottet. "L'ouverture du capital privilégiera les acteurs locaux qui peuvent nous apporter leurs compétences et leur réseau dans le monde économique. Les acteurs régionaux ne comptent que pour 20% dans le capital actuel. Il faut rééquilibrer." Avec pour conséquences de diluer les actionnaires existants, dont l'anversois AvH, qui avait repris cette participation dans le portefeuille de la SNI, in illo tempore.