Odoo s'offre une voie royale vers la Chine

Les coulisses du deal

Une expérience qui a marqué Fabien Pinckaers à plus d’un titre. Tout d’abord, l’entreprise chinoise est bien implantée dans le parti communiste. "Cela va nous permettre d’obtenir certains agréments nécessaires très rapidement", indique Fabien Pinckaers. L’accueil reçu est aussi très particulier. "On a été accueillis comme on ne l’a jamais été. Pour les Chinois, la relation entre les gens est presque plus importante que les termes du contrat. Pour nous, Européens, le contrat est sacré et détermine le futur de la société. Les Chinois voient la relation commerciale comme un mariage: le succès sera au rendez-vous si les partenaires collaborent bien et il est possible que le contrat initial doive évoluer avec la société. Soit tout l’inverse de chez nous", poursuit le patron wallon.