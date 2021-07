Bobbi, le brasseur qui cultive la terre et l'esprit

Soucieux de développer sa commercialisation, le brasseur Bobbi se lance dans un crowfunding avec Lita. Il veut lever 250.000 euros.

Cédric Gérard est un "animal" hybride, une sorte d'entrepreneur touche-à-tout, venu du monde de l'horeca pour se lancer dans la bière. Pourtant, de son propre aveu, les débuts ne furent pas des plus heureux. D'abord découragé par un ingénieur brassicole qui lui avait laissé entendre que ce serait trop compliqué, en 2017, avec un ami, il décide de brasser sa propre bière. "Le premier brassin était trop sucré, la bière n'était pas buvable", raconte-t-il aujourd'hui. Pas effarouché par ce premier échec, Cédric Gérard décide de poursuivre l'expérience. "Je me suis alors dit que je n'étais peut-être pas le bon brasseur, mais j'y croyais", explique-t-il.

"J'ai toujours dit que pour brasser une bière belge, il fallait un Flamand, un Wallon et qu'il fallait vendre la bière à Bruxelles." Cédric Gérard Fondateur de Bobbi

Cultiver la terre et l'esprit

Celui qui est aussi gérant des Halles Saint-Géry investit dans une nanobrasserie et réunit des gens autour de lui pour brasser des bières aux halles. Au total, sept bières sortent des brassins et les amateurs peuvent faire la tournée des bars du quartier pour élire le meilleur breuvage. La palme sera remise à la triple du Pathé Palace, qui deviendra la triple Saint-Géry, une bière encore brassée et commercialisée aujourd'hui.

Les choses se mettent doucement en place. Après avoir repéré (et complètement aménagé) un hangar à louer à Ittre, il fait la connaissance de Kloris Devilée, un brasseur qui a notamment fait ses armes et œuvre encore chez John Martin. Le courant entre les deux compères passe plutôt bien, et Kloris Devillé accepte de composer des recettes et de brasser les bières Bobbi, du nom de la marque portée par Cédric Gérard. "J'ai toujours dit que pour brasser une bière belge, il fallait un Flamand, un Wallon et qu'il fallait vendre la bière à Bruxelles", raisonne Cédric Gérard.

Vue en plein écran Cédric Gérard au milieu de "son" champ d'orge. ©Kristof Vadino

Aujourd'hui, Cédric Gérard et Kloris Devillé sont associés, même si le brasseur garde un mi-temps pour brasser chez Timmermans. Un hangar aménagé et un brasseur qui compose les recettes de cinq bières, il n'en fallait pas plus à notre entrepreneur touche-à-tout pour se lancer dans l'aventure de Chez Bobbi. Aujourd'hui, le hangar abrite le "marché du quotidien", un marché qui regroupe un boucher, une épicerie fine, un artisan boulanger et la brasserie de la bière Bobbi. "C'est un lieu de vie et de rencontres, l'idée était de mettre tout le monde ensemble pour cultiver la terre et l'esprit", explique encore Cédric Gérard.

"C'est la culture qui nous fait vivre, mais cette culture doit être rendue plus accessible. Sans culture, on meurt, c'est le moteur de tout ce qu'on fait." Cédric Gérard

Cultiver la terre, c'est au propre, par le biais d'un champ loué à un agriculteur sur lequel le brasseur fait pousser son orge. Quant à l'esprit, cela passe notamment sur la promotion du travail d'artistes sur les étiquettes des bouteilles de bière. Cédric Gérard a commencé par y montrer le travail d'illustrateurs, avant de passer au street art. Prochainement, ce sont 24 DJ's qui s'afficheront sur les étiquettes de cinq bières Bobbi avec, chaque fois, un QR code renvoyant vers la musique des DJ's en question. La plupart du temps, le travail présenté sur les étiquettes fait l'objet d'une exposition. "C'est la culture qui nous fait vivre, mais cette culture doit être rendue plus accessible. Sans culture, on meurt, c'est le moteur de tout ce qu'on fait", déclare encore Cédric Gérard.

250.000 euros Le montant que la brasserie Bobbi espère lever en crowdfunding pour assurer son expansion commerciale.

Enfin, pour assurer l'expansion de leur bière, Cédric Gérard, Kloris Devillé et les autres actionnaires de Bobbi ont décidé de se tourner vers Lita.co pour lever 250.000 euros par le biais du crowdfunding. "On a un produit stable, fini, on a une marque, mais on a besoin de ressources humaines pour développer cette marque."