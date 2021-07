Le français Ardian investit dans Nova Reperta

"La transformation digitale ça n'existe pas, il n'y a que des transformations d'entreprises et c'est notre métier". François Delfosse plante directement le décor de Nova Reperta, l'entreprise qu'il a fondée avec des ex-compères d'Euroclear en 2011 et qui vit aujourd'hui un tournant majeur.

La société bruxelloise qui conseille de grandes entreprises comme SD Worx, Toyota Motor Europe, Le Pain Quotidien, Carglass, Dela, Raet (maintenant intégré à Visma) ou Lecot, a tapé dans l'œil de la société d'investissement française Ardian. Via Ardian Growth - leur division dédiée à la croissance - les Français prennent une participation qualifiée de "conséquente" dans Nova Reperta .

S'étendre hors de Belgique

Cette prise de position ne changera pas le quotidien de gestion de l'entreprise bruxelloise. Ardian ne désire pas tout contrôler, en effet, et fait confiance à l'équipe en place qui a réalisé un chiffre d'affaires d'environ 15 millions d'euros en 2020.

L'entreprise souhaite désormais augmenter son empreinte géographique , pour l'instant limitée au Benelux, faire des acquisitions dans d'autres pays européens et se concentrer pleinement sur la transformation numérique.

"L'objectif est d'acquérir un acteur niche sur le digital et ensuite de s'étendre dans d'autres pays", précise François Delfosse.

Transformation numérique à tous les étages

Pour accentuer son côté numérique, l'entreprise, qui emploie 50 personnes au Benelux, a recruté en conséquence. Omar Mohout, un entrepreneur technologique qui a travaillé en tant que chercheur en entrepreneuriat au centre de recherche Sirris et a conseillé à la fois des start-ups à croissance rapide et des entreprises du Fortune 500, rejoint l'équipe. Il devient partenaire et responsable du numérique. "Nova Reperta est une championne cachée que je peux aider à faire grandir avec mon expérience du monde des start-ups", dit-il.