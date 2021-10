Les groupements d'employeurs veulent percer les plafonds

Les groupements d'employeurs mutualisent certaines fonctions au profit de leurs membres. Ils emploient plus de 250 personnes et veulent grandir au-delà des 50 emplois imposés actuellement.

Le principe est simple comme deux et deux font quatre. Telle école a besoin d'un comptable un jour par semaine, telle autre une fois toutes les deux semaines, et ainsi de suite. À force d'additionner les temps partiels, il est possible d'arriver à un temps plein, pour autant que les employeurs potentiels rassemblent leurs besoins de ressources au sein d'une structure unique.