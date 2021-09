5,5 millions pour le premier lot de déchets des inondations

C'est le premier et le plus petit des trois sites qui recueillent l'essentiel des déchets générés par les inondations de la mi-juillet en province de Liège. Le site du Werihet situé le long de la Meuse à Wandre "abrite" près de 30.000 tonnes de déchets .

Ce premier marché public a été attribué à un consortium regroupant trois entreprises flamandes : Bruco (Wijneghem), Aertssen (Anvers) et Maes (Tessenderloo). Ce groupement a remis l'offre la plus avantageuse à 5,525 millions d'euros, précise la Spaque, l'opérateur spécialisé dans l’assainissement des sols pollués. À noter que Bruco dispose d'un site à Auvelais où sera traitée une partie des déchets .

Mais le prix n'était pas le seul critère. Le cahier des charges imposait aussi des délais assez courts (fin des opérations pour le 31 octobre), de même qu'un taux de recyclage le plus élevé possible . Le consortium avance des taux de recyclage allant jusque 75%, même si une partie des déchets a déjà été broyée pour réduire l'encombrement.

Une vingtaine de soumissionnaires avaient été consultés par la Spaque pour participer à cet appel d'offres, mais trois offres seulement ont été déposées . Les deux autres candidats étaient l'Allemand Remondis , qui dispose d'une forte présence en Wallonie, et une association entre Suez et Renewi .

Le site de Wandre était prioritaire en raison de sa proximité avec les zones habitées et des nuisances que sa présence pouvait engendrer. Deux autres lots doivent encore être attribués, celui d'Engis (35.000 tonnes) et celui de l'autoroute A601 (plus de 100.000 tonnes). Le premier doit être évacué pour la fin de l'année, le traitement du second prendra plusieurs mois.