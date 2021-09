Aperam décroche une nouvelle certification durable

Implanté à Châtelet et à Genk avec deux unités de production d'acier inoxydable qui alimentent l'ensemble des sites de transformation du groupe en Europe, Aperam vient de décrocher la certification Responsible Steel pour l'ensemble de ses activités européennes . Ce label, décerné par un organisme indépendant, est le premier programme mondial de certification de durabilité pour le secteur de l'acier . Il se base sur des critères environnementaux, sociétaux et de gouvernance.

Recyclage

Et en ces temps de flambée des prix de l'énergie, le souci d'économie de consommation est d'autant plus crucial. "La hausse actuelle touche l'ensemble de l'Europe, donc elle ne nous désavantage pas sur ce périmètre. Mais cela peut nous causer du tort par rapport aux concurrents asiatiques, qui produisent à partir de minerais et donc beaucoup plus néfastes en termes de CO2", dit Hallemans.