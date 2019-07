Aperam remonte au deuxième trimestre mais reste sous pression

Avec un chiffre d'affaires de 1,09 milliard d'euros au deuxième trimestre 2019 pour un résultat brut d'exploitation (Ebitda) à 95 millions d'euros, le fabricant belge d'acier inoxydable Aperam fait mieux qu'au premier trimestre (81 millions), malgré des expéditions d'acier en baisse de 7% sur la période, mais se place en deçà des attentes des analystes (101 millions). Cette amélioration est attribuée aux belles performances de la division Acier inox et aciers électriques, pour laquelle la hausse partielle de prix en Europe et un environnement plus favorable au Brésil ont été bénéfiques.