Aperam suspend un investissement à Genk

Présent notamment en Belgique avec un site à Châtelet et un autre à Genk, le groupe a décidé de suspendre l'investissement prévu dans un convertisseur sur son site limbourgeois. Ce projet d’investissement avait pour but de fortifier la performance de l’usine et de "renforcer la compétitivité en matière de coûts, y compris l’énergie, le rendement métal, améliorer la productivité et donner une plus grande flexibilité", expliquait le sidérurgiste au moment de l'annonce de cet engagement l'été dernier.