ArcelorMittal Belgium crée une filiale innovante dans l'impression 3D

La filiale belge du géant de l’acier ArcelorMittal a créé une nouvelle société en association avec l’OCAS, le centre de recherche pour l’utilisation du métal. Finindus, la société d’investissement établie à Gand par le sidérurgiste et la Région flamande et destinée à soutenir les jeunes entreprises spécialisées dans des technologies innovantes, fait également partie du tour de table. La nouvelle compagnie s’appelle Guaranteed et est basée à Zelzate, près de Gand, comme l’OCAS. Elle aura pour objet le développement et la commercialisation d’un portefeuille de services, technologies et produits dans lesquels il sera fait usage de la technologie Direct Energy Deposition (DED). Elle aura aussi pour activités le dépôt et l’exploitation de brevets et licences.