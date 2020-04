AvH renforce son emprise sur Sipef

Depuis plusieurs années

De plus, il ne s'agit pas ici à proprement parler d'un nouvel achat d'actions, selon le CEO François Van Hoydonck. Celles-ci ayant été achetées il y a longtemps déjà, avec une intensité plus accrue ces dernières semaines, certes. L' opération est annoncée ici, car Ackermans & van Haaren exerce désormais un contrôle réel sur le groupe agro-industriel. Aux côtés des filles Bracht, il détient à présent 48,51% des droits de vote .

Malgré les chocs

"On est très content qu'ils croient en ce qu'on fait", confie François Van Hoydonck. Et pour cause, 2019 a été "la pire année en deux décennies'' - ce qui s'est traduit dans les résultats, avec un chiffre d'affaires en baisse de 10% à 248 millions de dollars sur l'année et un résultat net négatif de 8 millions de dollars. En plus d'un prix de l'huile de palme extrêmement bas, deux éruptions volcaniques en Papouasie-Nouvelle-Guinée ont, en grande partie, mis à plat - au sens propre comme au figuré - la production de Sipef sur place. "Alors qu'AvH se positionne comme un investisseur stratégique de long-terme, cela nous réjouit".