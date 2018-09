Barrick Gold et Randgold donnent naissance à un géant de l'or

> À la suite de l'annonce de cette opération, le titre Randgold Resources s'adjuge 5,4% à 51,88 livres vers 14h00 en Bourse de Londres, signant la deuxième plus forte hausse de l'indice paneuropéen Stoxx 600, qui recule pour sa part de 0,25%. De son côté, l'indice regroupant les valeurs européennes liées aux matières premières abandonne 0,23%, pénalisé par la guerre commerciale entre Pékin et Washington.

Que sait-on sur l'opération?

→ Il s'agit de la plus importante opération de fusion et acquisition depuis des années dans l'industrie aurifère;

→ Les actionnaires actuels de Randgold Resources recevront 6,1280 nouvelles actions Barrick par titre détenu et détiendront 33,4% du nouvel ensemble. Cette parité valorise Randgold à 4,58 milliards de livres, soit 48,5 livres par action, alors que l'action avait terminé vendredi à 49,23 livres;

Que penser de cette opération?

Certains analystes se montrent sceptiques au sujet du rapprochement, à l'image de Kieron Hodgson, de chez Panmure Research. Il estime que "le projet de fusion, plutôt que d'être fondé sur les mérites, les forces et l'intégration stratégique, fait davantage penser à deux personnes ivres s'épaulant l'une l'autre au moment de la fermeture des bars".

"Randgold a l'agilité et la réactivité d'une jeune et petite entreprise, à l'image de Barrick à ses débuts, tandis que Barrick détient les infrastructures et l'envergure internationale d'une grande entreprise", a pour sa part estimé John Thornton lors d'une conférence téléphonique.