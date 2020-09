Cargill investit 18 millions d'euros dans une "Maison du Chocolat" à Mouscron

La "Maison du Chocolat" comprendra un centre d'expérience du chocolat, une usine pilote et un laboratoire sensoriel pour soutenir le développement de produits. Avec ce nouvel outil, Cargill a pour objectif de favoriser un meilleur développement de produits et de renforcer la collaboration avec ses clients.

Rassembler expertise et ressources

L'infrastructure proposera un processus de développement tout-en-un: de l'inspiration, innovation et formation à une production à l'échelle commerciale en passant par des tests en laboratoire pilote et des tests sensoriels. "L'innovation sera au cœur de notre 'Maison du Chocolat', car nous y rassemblerons toute notre expertise et nos ressources", ajoute Harold Poelma, président de Cargill Cocoa & Chocolate.