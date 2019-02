Cascade d'assemblées en vue chez Nyrstar

Lire plus

Le premier point à l’agenda est celui qui requiert ce quorum. Il s’agit de déplacer la date de l’assemblée annuelle du troisième jeudi d’avril au dernier mardi du mois de juin . Ce n’est pas une surprise. Dans la dernière mise à jour de sa situation financière et opérationnelle, le spécialiste du zinc avait annoncé un report de la date de la publication de ses résultats annuels au 30 avril et la tenue de l’assemblée annuelle au 25 juin.

Le second point soumis au vote des actionnaires porte sur la nomination d’un administrateur indépendant en la personne de Jane Moriarty et cela pour une durée de quatre ans. Elle siège déjà dans trois autres conseils d’administration et a travaillé pendant 29 ans chez KPMG où elle s’est spécialisée dans les restructurations.