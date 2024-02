"Changemakers" | Ekopak propose à l'industrie mondiale de se passer d'eau potable

Aujourd’hui, les eaux usées industrielles sont devenues si précieuses et si rares qu'il devient plus écologique, mais aussi beaucoup plus économique, de les réutiliser. C'est ce que propose à ses clients Ekopak, l’une des nominées pour Changemakers, un prix décerné par L’Echo et De Tijd à des entreprises qui génèrent un impact positif sur l’environnement.