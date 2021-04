Chris James, l'aiguillon environnemental d'ExxonMobil...

Face à cette situation, ExxonMobil proclame son intention de miser sur la capture du CO 2 et sur l'hydrogène, sans toutefois remettre en cause ses projets d'exploration de pétrole et de gaz. Insuffisant, juge le fonds Engine No. 1, actionnaire activiste du géant pétrolier. Dans un document consulté par le Financial Times, celui-ci déplore l'absence de "plan crédible pour protéger sa valeur dans une transition énergétique", une lacune qui entraîne une "destruction de valeur" de l'entreprise.