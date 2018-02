Contre toute attente, Nyrstar revient dans le vert

"L'industrie du zinc est à un tournant de son cycle". Pour Nyrstar , l'année 2017 se termine sur une note positive portée par l'accroissement du prix moyen du zinc et une production substantiellement accrue dans l'activité "Mining"; de quoi compenser notamment la fluctuation des taux de change, les charges de traitement et une production inférieure de ses installations australiennes de Port Pirie. "L'activité à Port Pirie monte en puissance et nous anticipons qu'elle contribuera aux bénéfices, comme déjà indiqué, à concurrence d'au moins 40 millions d'euros en 2018, 100 millions en 2019 et 130 millions en 2020," lit-on dans un communiqué.