Des minoritaires de Nyrstar recalés au Conseil d'Etat

Une poignée d' actionnaires minoritaires de Nyrstar , représentés par le groupe Quanteus, ont échoué à faire suspendre et reporter l 'assemblée générale extraordinaire de Nyrstar qui se tiendra ce mardi 2 juin. En réalité, ces actionnaires, qui détiennent 7,5% du capital de Nyrstar , voulaient faire suspendre l'article 6 de l'arrêté-royal de pouvoirs spéciaux numéro 4 qui porte sur l'organisation des assemblées générales. N'ayant pas réussi à démontrer le caractère de l'extrême urgence, ces petits actionnaires ont été déboutés par le Conseil d'Etat.

C'est sur base de cet arrêté-royal qu'est organisée l'assemblée générale de ce 2 juin qui a pour objet la dissolution de Nyrstar. Selon cet arrêté-royal, l'assemblée se tiendra à bureau fermé devant un notaire et les actionnaires pourront voter par procuration. Cette façon de faire ne prévoit pas la possibilité d'organiser des sessions de questions et réponses, les actionnaires devant envoyer leurs questions à l'avance et par écrit.