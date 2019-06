Est-ce encore l'heure des prétoires pour Nyrstar, le Fortis du zinc?

Des cacahuètes

Et maintenant la menace d’une action en justice pour Nyrstar. Mandatés par des actionnaires, les avocats Robert Wtterwulghe et Laurent Arnauts exigent davantage d’informations sur le plan de sauvetage de Nyrstar et sur les relations commerciales et financières qui lient ce dernier et son principal actionnaire, Trafigura. Ils parlent de "piratage financier" et de contrôle de fait et menacent de suspendre l’assemblée générale prévue le 25 juin s’ils ne sont pas entendus.