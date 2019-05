Fin de parcours pour British Steel

Nouveau coup dur pour la sidérurgie européenne. Les autorités britanniques ont ordonné la liquidation de British Steel. Depuis trois ans, les deux derniers acteurs britanniques du secteur se menaient une lutte intense. Elle prend donc fin ce jour et plonge dans l'incertitude totale quelque 25.000 salariés (5.000 emplois directs et 20.000 indirects).

British Steel a pourtant tenté d'obtenir du gouvernement un plan de sauvetage de dernière minute, mais le Brexit et le manque de liquidité qu'il induit a rendu impossible tout renflouement public. La société a donc été placée sous administration judiciaire. "L'entreprise en liquidation pourra poursuivre son activité et fournir ses clients pendant que je réfléchis aux options la concernant. Le personnel a été payé et continuera à être employé", indique l'administrateur judiciaire.