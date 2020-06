Glencore soupçonné de corruption en RDC

Sur la sellette

Le groupe suisse a été régulièrement sur la sellette ces dernières années en Afrique et ailleurs pour divers manquements présumés, en matière environnementale, de conditions de travail ou de corruption notamment. En 2017, l'ONG Public Eye avait déposé une dénonciation pénale auprès du MPC concernant les activités de Glencore en RDC. La démarche portait sur "des indices de malversations entourant l'acquisition de mines". Public Eye relevait que Glencore avait acquis dès 2007 des participations dans des mines de cuivre et de cobalt en RDC valant des milliards de dollars, s'alliant notamment avec un homme d'affaires israélien et négociant en diamants pour négocier avec les autorités congolaises. Glencore avait rejeté à plusieurs reprises ces accusations.