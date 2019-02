IsoHemp investit 5 millions pour doper sa production de chanvre isolant

Pour la construction, le chanvre présente de nombreuses vertus. Il pousse vite et facilement, et ne nécessite pas de pesticides ou de fongicides. Tous ses composants peuvent en outre être utilisés et sont aisément recyclables. Très résistant à l’eau et au feu, c’est aussi un excellent isolant calorifique et acoustique. Et last but not least, son bilan carbone est parfait: sur l’ensemble du cycle de production, le chanvre absorbe plus de CO2 qu’il n’en produit (il fixe jusqu’à 3 tonnes de CO2 par hectare).