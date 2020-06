L'ancien ministre Johan Vande Lanotte conseille des actionnaires de Nyrstar

La demande de la FSMA de reporter l'assemblée générale devant se prononcer sur la dissolution de Nyrstar met la société dans l'embarras. Nul ne sait quel sort sera réservé à l'assemblée du 30 juin prochain. L'ancien vice-Premier ministre Johan Vande Lanotte conseille des actionnaires de Nyrstar dans ce dossier qui, de plus en plus, prend une tournure politique.

Les responsables de Nyrstar ne savent plus sur quel pied danser. En demandant de reporter les assemblés générales censées se prononcer sur la dissolution de la société, la FSMA a jeté un fameux pavé dans la mare . Personne, à ce stade, n'est capable de dire quelles seront les conséquences de cette sortie du gendarme des marchés. On va tenter de vous résumer.

Dans le courant du mois de décembre , réunis en assemblée générale, les petits actionnaires ont voté contre la poursuite des activités de la société . En réalité, ils estimaient qu'ils ne possédaient pas assez d'informations financières leur permettant de voter en connaissance de cause. Faute d'informations suffisantes, ils n'ont pas voulu voter la poursuite des activités et ont fait acter cette position dans le procès-verbal de l'assemblée.

En cas de vote contre la poursuite des activités, le code des sociétés prévoit la convocation d'une nouvelle assemblée générale pour voter, cette fois, la dissolution de la société . A ce titre, deux assemblées générales extraordinaires devaient se tenir le 2 et le 30 juin. Une bataille dans la bataille a jailli autour de la tenue de cette première assemblée organisée à huis-clos devant un notaire dans le cadre de l'arrêté-royal de pouvoirs spéciaux n°4 régissant les assemblées générales.

Tournure politique

Les actionnaires ont introduit un recours en suspension devant le Conseil d'Etat contre cet arrêté-royal. Ils ont été déboutés . En lisant la requête devant le Conseil d'Etat, on se rend compte que l'un des conseillers des petits actionnaires n'est autre que l'ancien vice-Premier ministre Johan Vande Lanotte (sp.a). Entré récemment en fonction au sein du cabinet de l'avocat Walter Van Steenbrugge , l'ancien ministre a notamment participé - en tant que conseiller - à un réunion à la FSMA aux côtés de l'avocat Karel Paelinck .

Pas de conflit d'intérêt ou autre en vue, mais cela donne une idée de la tournure politique que prend le dossier. La semaine dernière, le groupe d'actionnaires emmenés par Kris Vansanten et Evelyne Van Wassenhove (RSQ Investors), avait envoyé une lettre ouverte au gouvernement et aux présidents de partis politiques. C'est le député John Crombez (sp.a) qui, le premier a réagi, en demandant à ce que l'arrêté-royal de pouvoirs spéciaux n°4 soit revu et que l'on y introduise une clause permettant d'éviter les abus en matière de convocation des assmblées générales. D'après nos informations, une question parlementaire en ce sens devrait prochainement être posée.