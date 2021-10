L'envolée des prix énergétiques traduite chez Nyrstar par une production réduite

L'usine néerlandaise de Budel connaissait déjà une production réduite depuis fin septembre. Désormais, la mesure s'étend aux usines de Balen (en Belgique) et Auby (en France).

"Bien que nos opérations soient plus efficaces que jamais et qu'elles augmentent leur capacité et leur production, nous avons dû prendre la décision difficile de réduire temporairement notre production. Nos usines étant entièrement électrifiées, nous disposons de la souplesse opérationnelle nécessaire pour réagir rapidement aux prix élevés de l'énergie," explique Daniel Vanin, le CEO dans un communiqué.