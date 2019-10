L'ex-patron de Nyrstar retrouve du travail auprès de la concurrence

CEO de Nyrstar jusqu'à sa reprise par Trafigura, Hilmar Rode rebondit. Il va en effet prendre la direction du département "cuivre" de Glencore , un des concurrents du spécialiste du zinc. Selon un porte-parole de Glencore, Rode sera spécifiquement en charge de la mise en place de la stratégie opérationnelle et des services techniques, lit-on sur Bloomberg.

Restructuration et nouvelle gouvernance

Avant son départ, il avait toutefois obtenu la promesse de percevoir, en plus de son salaire, une prime de 1,5 million de CHF (1,37 million d'euros). De quoi lui faire passer plus facilement la pilule à la suite de la perte de valeur de son quasi-million de dollars en actions Nyrstar. Ces actions ne valent en effet plus rien.