La BEI prête 280 millions d'euros à ArcelorMittal pour la décarbonation

La Banque européenne d'investissement (BEI) a annoncé, ce lundi, un prêt de 280 millions d'euros au géant mondial de la sidérurgie ArcelorMittal pour soutenir la recherche et l'innovation dans la décarbonation du secteur, principalement dans les installations R&D déjà existantes en France, en Belgique, au Luxembourg et en Espagne.

ArcelorMittal, qui emploie toujours 5.800 travailleurs en Belgique - sur ses sites de Gand et Liège ainsi que dans ses unités de Geel et Genk -, s'est engagé à réduire l'intensité de ses émissions de CO 2 de 35% d’ici à 2030 et d'atteindre la neutralité carbone d’ici à 2050.