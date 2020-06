La FSMA demande le report du vote de Nyrstar sur la dissolution

On le sait, Nyrstar et une série de petits actionnaires s'affrontent en justice depuis plus d'un an. Si on peut clairement distinguer deux groupes d'actionnaires, ils s'opposent tous les deux au démantèlement de Nyrstar. Les actionnaires estiment avoir été lésés lors d'une transaction passée avec Trafigura, l'actionnaire principal de Nyrstar. A la suite de cette restructuration - validée par les obligataires - l'essentiel des actifs a été transféré dans une Newco détenue à 98% par Trafigura. Les 2% restants sont aux mains de Nyrstar. Depuis, les petits actionnaires, qui estiment avoir été tenus dans l'ignorance de la réalité de la situation de Nyrstar, se battent en justice contre le démantèlement de Nyrstar.