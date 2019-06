La FSMA veut la clarté sur Nyrstar

"A notre connaissance, c'est la première fois que la FSMA intervient publiquement et de façon aussi déterminée et sévère dans le contexte d'une assemblée générale. Ce faisant, elle joue pleinement son rôle de gendarme des marchés", ont fait savoir Laurent Arnauts et Robert Wtterwulghe, les deux avocats qui défendent les intérêts des petits actionnaires. Ces derniers précisent qu'ils vont mettre Nyrstar en demeure de se conformer à cet avertissement de la FSMA, faute de quoi ils mettront à exécution leur menace d'aller en justice pour faire suspendre l'assemblée générale. "Elle aura d'autant plus de chance de succès que la position de la FSMA est sans équivoque", ont encore précisé les deux avocats.