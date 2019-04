La Gécamines booste sa production de cathodes de cuivre

Après des investissements de plus de 100 millions de dollars, l'entreprise minière Gécamines en RDC a augmenté de plus de la moitié sa production de cathodes de cuivre depuis le début de l'année.

La plus importante entreprise minière d'État de la République démocratique du Congo, la Gécamines, a annoncé avoir augmenté de plus de la moitié sa production de cathodes de cuivre depuis le début de l'année et avoir amélioré leur qualité, dans un communiqué parvenu à l'AFP samedi.