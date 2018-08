La chute annoncée des résultats de Sipef n'alarme pas les analystes

L’année 2018 ne sera pas un grand cru pour le groupe de plantations Sipef qui tire l’essentiel de ses revenus de l’huile de palme mais dont les activités s’entendent aussi au caoutchouc, au thé et aux bananes. En cause, la faiblesse des cours du caoutchouc et surtout de l’huile de palme. Pour cette dernière, le prix moyen s’est élevé à 663 dollars la tonne au cours du premier semestre contre 734 dollars un an plus tôt. Malgré un production en hausse de 6,7% et des gains d’efficacité, le bénéfice brut, on l’a vu, a chuté de 18%.