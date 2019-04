La faillite de Be.Hemp n'hypothèque pas la filière chanvre mais pose question

Un des acteurs de la filière du chanvre en Wallonie a fait la culbute. Le tribunal de l’entreprise de Liège, division Neufchâteau, a ouvert vendredi dernier la faillite de Be.Hemp. On savait que cette société qui avait inauguré ses installations en septembre 2016 traversait d’importantes difficultés, mais on ignorait qu’elles avaient atteint pareil stade.

Elle avait bouclé ses comptes 2018 sur une perte nette de 414.000 euros , ce qui avait résulté en une perte reportée de 876.000 euros, en regard d’un capital de 1,4 million. Cela lui laissait, compte tenu des subsides en capital, pour 945.000 euros de capitaux propres. "La perte reportée est causée par de nombreux retards techniques et de mise au point de l’outil de production, ainsi que par les difficultés à entrer sur le marché de la fibre" , avait commenté le conseil d’administration de Be.Hemp dans ses comptes 2018. "Toutefois, l’outil est à présent en mesure de produire des matières de qualité, tandis que les premiers retours des prospections semblent s’annoncer" , avait-il ajouté.

La petite usine montée par Be.Hemp devait produire 1.500 tonnes de fibre et 2.500 tonnes de chènevotte par an au départ de 5.000 tonnes de paille de chanvre. Cette activité de défibrage consiste en la première transformation du chanvre, avant la valorisation de la fibre dans la construction (panneaux isolants), le textile, voire la corderie ou la plasturgie, et celle de la chènevotte au titre de litière animale.