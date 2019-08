La justice donne raison aux actionnaires de Nyrstar

Dans le conflit qui oppose Nyrstar à une poignée d'actionnaires, le tribunal de l'entreprise néerlandophone de Bruxelles vient, dans les grandes lignes, de donner raison aux actionnaires défendus par Laurent Arnauts et Robert Wtterwullghe. Le vote sur les comptes 2018 est bel et bien reporté dans l'attente d'un rapport des réviseurs d'entreprise. Et l'indemnisation réclamée par Nyrstar à ses actionnaires est rejetée.