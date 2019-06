La restructuration de Nyrstar se fera sans son CEO

Le président Martyn Konig justifie la restructuration par la situation précaire de l’entreprise, qui a connu les neuf mois les plus agités de son histoire.

Et dire qu’il ne s’agissait que d’une rencontre de préparation. La vraie assemblée décisionnelle, c’est pour dans quelques semaines.

Les actionnaires de Nyrstar avaient beau n’être qu’une quarantaine au Diamant Building (un peu plus de 28 % du capital représenté), ils n’en ont pas moins ferraillé pendant près de cinq heures (sans pause!) avec la direction. Priée de s’expliquer sur la situation du spécialiste du zinc et de donner de plus amples détails sur les modalités du transfert d’actifs au sein d’une nouvelle structure détenue à 98 % par Trafigura.